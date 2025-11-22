A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE USCITA GALLARATE
Roma, 22 novembre 2025 – Sulla A8 Miano-Varese, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, nelle due notti di martedì 25 e mercoledì 26 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa l’uscita di Gallarate, per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Busto Arsizio o di Cavaria, sulla stessa A8, o alla stazione di Besnate sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.