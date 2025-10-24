A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE USCITA GALLARATE
Roma, 24 ottobre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, sarà chiusa l’uscita di Gallarate, per chi proviene da Varese/D08 Diramazione Gallarate-Gattico, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 22:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 ottobre, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza;
-dalle 21:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 ottobre, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore.
In alternativa, chi proviene da Varese potrà uscire a Solbiate Arno, al km .35+700 della A8 mentre chi proviene dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico potrà uscire a Besnate, al km 4+000 della Diramazione.