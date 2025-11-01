A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE USCITA GALLARATE
Roma, 1 novembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, nelle tre notti di martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa l’uscita di Gallarate, per chi proviene da Varese.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.
Chi proviene dalla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), potrà uscire alla stazione di Besnate.