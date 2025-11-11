A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-ALLACCIAMENTO D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO E USCITA GALLARATE
Roma, 11 novembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, dalle 21:00 di giovedì 13 alle 5:00 di venerdì 14 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Milano, per consentire lavori di posa cavi.
Si precisa che l’entrata dello svincolo di Cavaria sarà chiusa in entrambe le direzioni, Milano e Varese, anche per lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza.
Per la chiusura del tratto:
verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la SS341 verso Cavaria/Gallarate e rientrare in A8 a Gallarate;
verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria, SP26 in direzione Jerago con Orago/Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate, in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce;
per la chiusura dell’entrata di Cavaria:
verso Milano: Gallarate, sulla stessa A8;
verso Varese: Castronno, sulla stessa A8;
verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico;
-sarà chiusa l’uscita di Gallarate, per chi proviene da Varese, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si dovrà uscire a Solbiate Arno Albizzate, al km 35+700.