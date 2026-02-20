A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-ALLACCIAMENTO A36 ED ENTRATA CAVARIA

D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE BESNATE-ALLACCIAMENTO A8 ED ENTRATA BESNATE

Roma, 20 febbraio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, dalle 22:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, verso Milano.

Si precisa che lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio, SS336 della Malpensa e rientrare in A8 allo svincolo di Busto Arsizio, verso Milano;

per la chiusura dell’entrata di Cavaria verso Milano: Busto Arsizio, sulla stessa A8;

per la chiusura dell’entrata di Cavaria verso Varese: Solbiate Arno Albizzate, sulla stessa A8;

per la chiusura dell’entrata di Cavaria verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Sesto Calende Vergiate, sulla D08.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

– sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, verso la A8 e A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto -verso Varese: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la SP26 verso Jerago e la SS341 in direzione Solbiate Arno-Albizzate ed entrare in A8 in direzione Varese allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate; verso Milano: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la SP26, la SS33 del Sempione in direzione Gallarate/Busto Arsizio, la SS336 della Malpensa ed entrare in A8 in direzione Milano alla stazione di Gallarate.

Per la chiusura dell’entrata di Besnate:

verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Sesto Calende Vergiate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico: verso Milano: Busto Arsizio, sulla A8 Milano-Varese;

verso Varese: Solbiate Arno Albizzate o Gallarate.