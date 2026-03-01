A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-ALLACCIAMENTO A36

D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO BESNATE-ALLACCIAMENTO A8

Roma, 1 marzo 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, nelle tre notti di mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 marzo, con orario 21:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, verso Milano.

Si precisa che lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto:

verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio, SS336 della Malpensa e rientrare in A8 allo svincolo di Busto Arsizio, verso Milano;

verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria/Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Casorate Sempione/Somma Lombardo/Vergiate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate;

per la chiusura dell’entrata di Cavaria:

verso Milano: Busto Arsizio, sulla stessa A8;

verso Varese: Solbiate Arno Albizzate, sulla stessa A8;

verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Sesto Calende Vergiate, sulla D08.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto:

verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26 verso Jerago, SS341 in direzione Solbiate Arno/Albizzate ed entrare sulla A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate;

verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SS33 del Sempione verso Gallarate/Busto Arsizio, SS336 della Malpensa ed entrare sulla A8 a Busto Arsizio;

per la chiusura dell’entrata di Besnate:

verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Sesto Calende Vergiate, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico;

verso Varese: Solbiate Arno Albizzate o Gallarate, sulla A8;

verso Milano: Busto Arsizio, sulla A8.