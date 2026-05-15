A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CASTELLANZA-LEGNANO VERSO MILANO E SVINCOLI DI BUSTO ARSIZIO E CASTELLANZA
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CASTELLANZA-LEGNANO VERSO MILANO E SVINCOLI DI BUSTO ARSIZIO E CASTELLANZA
Roma, 15 maggio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 18 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 19 MAGGIO
-sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e Legnano, verso Milano.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A8 allo svincolo di Legnano, verso Milano.
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 19 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 20 MAGGIO
-sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: Legnano.
Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, dell’entrata di Gallarate, verso Milano, per consentire lavori di installazione nuove barriere antirumore;
in entrata verso Varese: Gallarate;
-sarà chiusa l’entrata di Castellanza verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.
Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, dell’entrata di Gallarate, verso Milano, per consentire lavori di installazione nuove barriere antirumore.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 20 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 21 MAGGIO
-sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e Legnano, verso Milano.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A8 a Legnano.
DALLE 21:00 DI VENERDI’ 22 ALLE 5:00 DI SABATO 23 MAGGIO
-sarà chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.
Si ricorda la chiusura in modalità continuativa, dell’entrata di Gallarate, verso Milano, per consentire lavori di installazione nuove barriere antirumore.