A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CASTELLANZA-GALLARATE VERSO VARESE, ENTRATA DI CASTELLANZA E BUSTO ARSIZIO, IMMISSIONE A36/A8

Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione e di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e Gallarate, verso Varese.

Di conseguenza sarà chiusa l’entrata di Castellanza verso Varese, mentre l’entrata di Busto Arsizio sarà chiusa in entrambe le direzioni, Varese e Milano.

Sarà inoltre chiuso, per chi percorre la A36 Pedemontana Lombarda e proviene da Lentate sul Seveso, il ramo di immissione sulla A8, verso Varese.

In alternativa, si consiglia:

-per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la viabilità ordinaria: SP527 Bustese verso Castellanza, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio/Gallarate, via Ambrosoli, via Buonarroti, via Mornera, via Pier Capponi, via Lombardia, via Vespucci, via Sanzio, via Vittorio Veneto e rientrare in A8 a Gallarate, in direzione Varese;

-per la chiusura di Castellanza e Busto Arsizio verso Varese: Gallarate;

-per la chiusura di Busto Arsizio verso Milano: Castellanza;

-per la chiusura del ramo A36/A8: chi proviene da Lentate sul Seveso dovrà immettersi obbligatoriamente sulla A8 verso Milano, dove potrà uscire a Busto Arsizio, al km 24+500, percorrere la SS336 verso Malpensa, uscire allo svincolo SS33 del Sempione, proseguire poi su questa Statale, immettersi su via Ambrosoli, via Buonarroti, via Mornera, via Pier Capponi, via Lombardia, via Vespucci, via Sanzio, via Vittorio Veneto ed entrare in A8 a Gallarate, in direzione Varese.