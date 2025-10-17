A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CASTELLANZA-BUSTO ARSIZIO VERSO VARESE ED ENTRATA SVINCOLO CASTELLANZA

Roma, 17 ottobre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e Busto Arsizio, verso Varese.

Si precisa che lo svincolo di Castellanza sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Varese e Milano, anche per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la viabilità ordinaria: SP527 Bustese verso Castellanza, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio, SS336 della Malpensa ed entrare in A8 allo svincolo di Busto Arsizio;

per la chiusura dell’entrata di Castellanza, verso Varese: Busto Arsizio;

per la chiusura dell’entrata di Castellanza, verso Milano: Legnano.

Si ricorda la contestuale chiusura, sulla stessa A8, dell’uscita di Gallarate per chi proviene da Milano, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici.