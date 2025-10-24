A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CASTELLANZA-BUSTO ARSIZIO VERSO VARESE E USCITA BUSTO ARSIZIO
Roma, 24 ottobre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 27 E MARTEDI’ 28 OTTOBRE, CON ORARIO 22:00-5:00 E DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 30 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 31 OTTOBRE
-sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e Busto Arsizio, verso Varese.
Si precisa che lo svincolo di Castellanza sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Varese e Milano, anche per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la viabilità ordinaria: SP527 Bustese verso Castellanza, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio, SS336 della Malpensa e rientrare in A8 a Busto Arsizio;
per la chiusura dell’entrata di Castellanza, verso Varese: Busto Arsizio;
per la chiusura dell’entrata di Castellanza, verso Milano: Legnano.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 29 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 30 OTTOBRE E DALLE 22:00 DI VENERDI’ 31 OTTOBRE ALLE 5:00 DI VENERDI’ 1 NOVEMBRE
-sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Varese.
In alternativa si consiglia di uscire a Gallarate o a Castellanza.