A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CASTELLANZA-BUSTO ARSIZIO VERSO VARESE E USCITA BUSTO ARSIZIO

Roma, 28 ottobre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 ottobre e dalle 22:00 di giovedì 30 alle 5:00 di venerdì 31 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e Busto Arsizio, verso Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la viabilità ordinaria: SP527 Bustese verso Castellanza, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio, SS336 della Malpensa e rientrare in A8 a Busto Arsizio;

-dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 ottobre e dalle 22:00 di venerdì 31ottobre alle 5:00 di sabato 1 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire a Gallarate o a Castellanza.