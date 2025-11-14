A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CASTELLANZA-BUSTO ARSIZIO, USCITA BUSTO ARSIZIO, IMMISSIONE SS36 PEDEMONTANA LOMBARDA
Roma, 14 novembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 17 alle 5:00 di martedì 18 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e Busto Arsizio, verso Varese.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la viabilità ordinaria: SP527 Bustese verso Castellanza, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio, SS336 della Malpensa verso la A8 e rientrare in A8 allo svincolo di Busto Arsizio;
-dalle 21:00 di martedì 18 alle 5:00 di mercoledì 19 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Varese.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Gallarate;
-nelle due notti di mercoledì 19 e giovedì 20 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A36 Pedemontana Lombarda, verso Lentate sul Seveso.
In alternativa si consiglia di proseguire sulla A8 verso Milano, uscire allo svincolo di Busto Arsizio, percorrere la viabilità ordinaria: SS36 direzione Malpensa, uscire al primo svincolo seguendo le indicazioni per Busto Arsizio-Solbiate Olona, rientrare sulla SS336, immettersi sulla A8 verso Varese e raggiungere quindi la A36 Pedemontana Lombarda;
-dalle 22:00 di venerdì 21 alle 5:00 di sabato 22 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza.