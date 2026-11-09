A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO BUSTO ARSIZIO-CAVARIA E IMMISSIONE D08

D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO

Roma, 9 novembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di rifacimento delle barriere antirumore, nelle due notti di martedì 10 e mercoledì 11 novembre, con orario 22:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Cavaria, verso Varese.

In alternativa si consiglia:

per chi è diretto a Varese, dopo l’uscita obbligatoria a Busto Arsizio, percorrere la SS336 verso Malpensa, la SS33 del Sempione verso Gallarate, la SS341 verso Varese e rientrare in A8 a Cavaria o a Solbiate Arno Albizzate;

per chi è diretto a Gravellona, dopo l’uscita obbligatoria a Busto Arsizio, percorrere la SS336 verso Malpensa, la SS33 del Sempione verso Gallarate, via Bettolino, via Monte San Martino, la SP26 la SP49 ed entrare sulla D08 a Besnate.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

-sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

Si ricorda la contestuale chiusura dell’uscita di Gallarate, per chi proviene da Varese e dalla A26; di conseguenza, chi proviene dalla A26, dovrà uscire a Besnate.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 verso Jerago con Orago/Solbiate Arno, SS341 in direzione Albizzate e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, verso Varese.

Si ricorda la contestuale chiusura, in A8, dell’uscita di Gallarate, per chi proviene da Varese e dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico; di conseguenza, chi percorre la Diramazione Gallarate-Gattico e proviene dalla A26, dovrà uscire a Besnate.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.