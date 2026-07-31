A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO D08-CAVARIA VERSO VARESE

Roma, 31 luglio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, nelle quattro notti di lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 agosto, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria, verso Varese.

Contestualmente sarà chiuso, per chi percorre la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A8, in direzione Varese.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto allacciamento D08-Cavaria, anticipare l’uscita dalla stazione di Gallarate, immettersi sulla SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate e rientrare in A8, verso Varese, allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.

Chi supererà Gallarate, verrà deviato obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire a Besnate, immettersi sulla SP26 verso Jerago, sulla SS341 in direzione Cavaria ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate;

per la chiusura del Ramo di allacciamento D08/A8, verso Varese, anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 verso Jerago con Orago/Solbiate Arno, SS341 in direzione Albizzate ed entrare in A8, verso Varese, allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.

Chi supererà Besnate, verrà deviato obbligatoriamente sulla A8 verso Milano, dove potrà uscire a Gallarate, percorrere la SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.