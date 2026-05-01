A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-ALLACCIAMENTO D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO VERSO MILANO E ALLACCIAMENTO D08-CAVARIA VERSO VARESE
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-ALLACCIAMENTO D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO VERSO MILANO E ALLACCIAMENTO D08-CAVARIA VERSO VARESE
Roma, 1 maggio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori relativi al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 4 E MARTEDI’ 5 MAGGIO, CON ORARIO 21:00-5:00
-sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Milano.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria/Gallarate, SS33 del Sempione verso Busto Arsizio, SS336 della Malpensa ed entrare in A8 verso Milano allo svincolo di Busto Arsizio.
Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, dell’entrata verso Milano di Gallarate, per lavori di installazione nuove barriere antirumore;
verso D08 Diramazione Gallarate-Gattico, in direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria, SP26 in direzione Jerago con Orago/Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate, verso la A26.
NELLE TRE NOTTI DI MERCOLEDI’ 6, GIOVEDI’ 7 E VENERDI’ 8 MAGGIO, CON ORARIO 21:00-5:00
-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria, verso Varese.
Contestualmente sarà chiuso, per chi proviene dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, il Ramo di immissione sulla A8, in direzione Varese.
In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti itinerari:
per la chiusura del tratto allacciamento D08-Cavaria, anticipare l’uscita dalla stazione di Gallarate, immettersi sulla SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate e rientrare in A8 verso Varese allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.
Chi supererà Gallarate, verrà deviato obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire a Besnate, immettersi sulla SP26 verso Jerago, sulla SS341 in direzione Cavaria ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate;
per la chiusura del Ramo di allacciamento D08/A8, verso Varese, anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 verso Jerago con Orago/Solbiate Arno, SS341 in direzione Albizzate ed entrare in A8, verso Varese, allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.
Chi supererà Besnate, verrà deviato obbligatoriamente sulla A8, verso Milano, dove potrà uscire a Gallarate, percorrere la SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.