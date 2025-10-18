A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI LEGNANO-ALLACCIAMENTO A36 VERSO VARESE E BUSTO ARSIZIO-CASTELLANZA VERSO MILANO

Roma, 18 ottobre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, nelle tre notti di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre, con orario 22:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Legnano e l’allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, verso Varese, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore.

In considerazione della chiusura di seguito indicata, l’entrata di Busto Arsizio sarà chiusa in entrambe le direzioni, Varese e Milano.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Legnano, percorrere la viabilità ordinaria: via Papa Giovanni XXIII, via Cadorna verso Legnano, SS33 del Sempione in direzione Castellanza-Busto Arsizio-Gallarate, via Ambrosoli, via Buonarroti, viale Mornera, via Capponi, viale Lombardia, via Vespucci, via Sanzio, via Vittorio Veneto e rientrare in A8 a Gallarate;

per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, verso Varese: Gallarate;

per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, verso Milano: Castellanza;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza, verso Milano, per consentire lavori di pavimentazione.

In considerazione della suddetta chiusura, l’entrata di Busto Arsizio sarà chiusa in entrambe le direzioni, Milano e Varese.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Legnano, percorrere la viabilità ordinaria: via Papa Giovanni XXIII, via Cadorna verso Legnano, SS33 del Sempione in direzione Castellanza-Busto Arsizio-Gallarate, via Ambrosoli, via Buonarroti, viale Mornera, via Capponi, viale Lombardia, via Vespucci, via Sanzio, via Vittorio Veneto e rientrare in A8 a Gallarate;

per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, verso Milano: Castellanza;

per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, verso Varese: Gallarate.