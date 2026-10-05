A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI CASTRONNO-CAVARIA E SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-VARESE
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI CASTRONNO-CAVARIA E SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-VARESE
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 5, alle 5:00 di martedì 6 ottobre, saranno adottati ii seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Cavaria, verso Milano, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia.
Si precisa che gli svincoli di Castronno e di Solbiate Arno Albizzate saranno chiusi in entrata verso Milano, in considerazione della chiusura del tratto Solbiate Arno Albizzate-Varese, di seguito indicata.
In alternativa, si consiglia:
per la chiusura del tratto verso Milano: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la viabilità ordinaria: via Monte Rosa, via Lario, via San Carlo, via Cavour, via Pasubio, via Santa Croce, via Castiglioni, via Maggiolino, via delle Industrie, viale Europa, via Molinello, SS341 e rientrare in A8 a Gallarate, in direzione Milano; per la chiusura del tratto verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la viabilità ordinaria: via Monte Rosa, via Lario, via San Carlo, via Cavour, via Pasubio, via Santa Croce, via Castiglioni, via Maggiolino, via delle Industrie, viale Europa, via Molinello, SS341 e SS33 del Sempione verso Casorate Sempione-Somma Lombardo-Vergiate-Sesto Calende ed entrare sulla D08 a Castelletto Ticino, in direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce;
per la chiusura di Castronno e Solbiate Arno Albizzate verso Milano: Cavaria o Gallarate, sulla stessa A8;
per la chiusura di Castronno e Solbiate Arno Albizzate verso Varese: percorrere la SS341 verso Varese;
per la chiusura di Castronno e Solbiate Arno Albizzate verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Castelletto Ticino, sulla D08;
-sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e Varese, verso Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree.
Si precisa che gli svincoli di Solbiate Arno Albizzate e di Castronno saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, in considerazione della chiusura del tratto Castronno-Cavaria, sopra indicata.
L’area di servizio “Brughiera est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.
In alternativa, si consiglia:
per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: via Molinello, viale Europa, via delle Industrie, via Caronno Varesino, via Maggiolino, via Castiglioni, via Santa Croce, via Pasubio, via Cavour, via San Carlo, via Lario, via Monte Rosa, SS341 verso Varese;
per la chiusura di Solbiate Arno Albizzate e Castronno verso Varese: percorrere la SS341 verso Varese;
per la chiusura di Solbiate Arno Albizzate e Castronno verso Milano: Cavaria o Gallarate, sulla stessa A8;
per la chiusura di Solbiate Arno Albizzate e Castronno verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Castelletto Ticino, sulla D08.
Contestualmente chiuso il Ramo che dalla A60 Tangenziale di Varese, con provenienza Valico del Gaggiolo, immette sulla A8 verso Varese e chiuso anche il Ramo che dalla SC5 Strada Varese-Gazzada, con provenienza Buguggiate, immette sulla A8 verso Varese.
In alternativa, percorrere la SS341 in direzione Varese.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.