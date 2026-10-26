A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI CASTRONNO-CAVARIA E SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-CASTRONNO E SVINCOLI DI CASTRONNO E SOLBIATE ARNO ALBIZZATE

Roma, 26 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 27 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Cavaria, verso Milano, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia.

Di conseguenza, lo svincolo di Castronno sarà chiuso in entrata verso Milano.

Si precisa che lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate sarà contestualmente chiuso in entrata in entrambe le direzioni, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la viabilità ordinaria: via Monte Rosa, via Lario, via San Carlo, via Cavour, via Pasubio, via Santa Croce, via Castiglioni, via Maggiolino, via delle Industrie, viale Europa, via Molinello, SS341 e rientrare in A8 a Gallarate;

per la chiusura dell’entrata di Castronno e di Solbiate Arno Albizzate, verso Milano: Gallarate, sulla stessa A8;

per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate, verso Varese: Castronno, sulla stessa A8;

per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate. verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Besnate, sulla D08.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 29 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 30 OTTOBRE E DALLE 22:00 DI VENERDI’ 30 ALLE 6:00 DI SABATO 31 OTTOBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e Castronno, verso Varese, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia.

Si precisa che lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate sarà contestualmente chiuso in entrata in entrambe le direzioni, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, in considerazione del cantiere di lavoro in corrispondenza di un cavalcavia sulla SS341, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, si consiglia di percorrere via Grandi, la SS341, via Molinello, viale Europa, via delle Industrie, via Caronno Varesino, via Maggiolino, via Castiglioni, via Santa Croce, via Pasubio, via Cavour, via San Carlo, via Lario, via Monte Rosa e rientrare in A8 a Castronno;

per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate, verso Varese: Castronno;

per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate, verso Milano, nella prima notte di chiusura si dovrà entrare a Busto Arsizio, in considerazione della chiusura del tratto Gallarate-allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, verso Milano, dalle 23:00 di giovedì 29 alle 5:00 di venerdì 30 ottobre.

Nella seconda notte di chiusura, invece, si potrà entrare a Gallarate.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.