A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI CASTRONNO-ALLACCIAMENTO D08, SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-ALLACCIAMENTO D08 E ALLACCIAMENTO D08-CAVARIA

Roma, 5 giugno 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 8 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 9 GIUGNO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Milano, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore.

Si precisa che gli svincoli di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, anche per lavori di potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SP341 verso Milano e la SS336 e rientrare in A8 a Busto Arsizio.

Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, dell’entrata verso Milano di Gallarate, per lavori di installazione nuove barriere antirumore;

per i veicoli pesanti, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la viabilità ordinaria: SP341, via XXV Aprile, via Carabelli, via De Gasperi, SS341 verso Milano, SS336 e rientrare in A8 a Busto Arsizio.

Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, dell’entrata, verso Milano, di Gallarate, per lavori di installazione nuove barriere antirumore.

Per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria verso Milano, si consiglia di entrare a Busto Arsizio, mentre, in direzione Varese, si consiglia di entrare a Castronno.

Chi, infine, è diretto sulla D08, potrà entrare a Besnate.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 9 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 10 GIUGNO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Milano, per consentire lavori di riqualifica delle barrire antirumore.

Si precisa che gli svincoli di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, anche per lavori di potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto:

verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria/Gallarate, SS33 del Sempione verso Busto Arsizio, SS336 della Malpensa ed entrare in A8, verso Milano, allo svincolo di Busto Arsizio.

Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, dell’entrata, verso Milano, di Gallarate, per lavori di installazione nuove barriere antirumore;

verso D08 Diramazione Gallarate-Gattico direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria, SP26 in direzione Jerago con Orago/Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate, verso la A26.

Per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria, verso Milano, si consiglia di entrare a Busto Arsizio, mentre, in direzione Varese, si consiglia di entrare a Castronno.

Chi, infine, è diretto sulla D08, potrà entrare a Besnate.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 10 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 11 GIUGNO

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria, verso Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore.

Contestualmente sarà chiuso, per chi proviene dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, il Ramo di immissione sulla A8, in direzione Varese.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto allacciamento D08-Cavaria, anticipare l’uscita dalla stazione di Gallarate, immettersi sulla SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate e rientrare in A8, verso Varese, allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.

Chi supererà Gallarate, verrà deviato obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire a Besnate, immettersi sulla SP26, verso Jerago, sulla SS341, in direzione Cavaria ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate;

per la chiusura del Ramo di allacciamento D08/A8, verso Varese, anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 verso Jerago con Orago/Solbiate Arno, SS341 in direzione Cavaria ed entrare in A8, verso Varese, allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.

Chi supererà Besnate, verrà deviato obbligatoriamente sulla A8, verso Milano, dove potrà uscire a Gallarate, percorrere la SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 11 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 12 GIUGNO

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 12 ALLE 5:00 DI SABATO 13 GIUGNO

DALLE 21:00 DI SABATO 13 ALLE 5:00 DI DOMENICA 14 GIUGNO

DALLE 22:00 DI DOMENICA 14 ALLE 5:00 DI LUNEDI’ 15 GIUGNO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Milano, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore.

Si precisa che gli svincoli di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, anche per lavori di potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto:

verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria/Gallarate, SS33 del Sempione verso Busto Arsizio, SS336 della Malpensa ed entrare in A8, verso Milano, allo svincolo di Busto Arsizio.

Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, dell’entrata verso Milano di Gallarate, per lavori di installazione nuove barriere antirumore;

verso D08 Diramazione Gallarate-Gattico, direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341, verso Cavaria, SP26 in direzione Jerago con Orago/Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate, verso la A26.

Per la chiusura dell’entrata di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria, verso Milano, si consiglia di entrare a Busto Arsizio, mentre, in direzione Varese, si consiglia di entrare a Castronno.

Chi, infine, è diretto sulla D08, potrà entrare a Besnate.