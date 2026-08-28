A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI BUSTO ARSIZIO-CAVARIA E BUSTO ARSIZIO-CASTRONNO E ALLACCIAMENTO D08. D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO A8-BESNATE E ALLACCIAMENTO A8

Roma, 28 agosto 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), per consentire interventi di potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, lavori di manutenzione dei cavalcavia e lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 31 AGOSTO E MARTEDI’ 1 SETTEMBRE, CON ORARIO 21:00-5:00

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Cavaria, verso Varese.

Si precisa che sarà chiuso l’allacciamento con la Diramazione Gallarate-Gattico, per chi proviene da Varese e Milano, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia:

per chi è diretto a Varese, dopo l’uscita obbligatoria a Busto Arsizio, percorrere la SS336, la SS33 e rientrare in A8 a Cavaria;

per chi è diretto a Gravellona, dopo l’uscita obbligatoria a Busto Arsizio, percorrere la SS336, la SS33, via Bolivia, via Bettolino, via Monte San Martino, la SP26 la SP49 ed entrare sulla D08 a Besnate.

Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08):

-sarà chiuso il tratto tra l’allacciamento con la A8 e Besnate, verso la A26.

Si precisa che sarà chiuso, per chi proviene dalla A26, l’allacciamento con la A8, verso Varese.

In Alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, uscire anticipatamente a Busto Arsizio, percorrere la SS336, la SS33, via Bolivia, via Bettolino, via Monte San Martino, la SP26 la SP49 ed entrare sulla D08 a Besnate;

per la chiusura dell’allacciamento, anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, percorrere la SP49, la SP26, la SS341 ed entrare in A8 in direzione Varese allo svincolo di Solbiate Arno-Albizzate.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 2 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE E DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 3 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 4 SETTEMBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Castronno, verso Varese.

Si precisa che gli svincoli di Cavaria e Solbiate Arno-Albizzate saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, Varese e Milano e che sarà chiuso l’allacciamento con la Diramazione Gallarate-Gattico, per chi proviene da Varese e Milano, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia:

per chi è diretto a Varese, dopo l’uscita obbligatoria a Busto Arsizio, percorrere la SS336, la SS33 e rientrare in A8 a Cavaria;

per chi è diretto a Gravellona, dopo l’uscita obbligatoria a Busto Arsizio, percorrere la SS336, la SS33, via Bolivia, via Bettolino, via Monte San Martino, la SP26 la SP49 ed entrare sulla D08 a Besnate;

per la chiusura di Cavaria e Solbiate Arno Albizzate, verso Varese: Castronno, sulla stessa A8;

per la chiusura di Cavaria e Solbiate Arno Albizzate, verso Milano: Gallarate, sulla stessa A8;

per la chiusura di Cavaria e Solbiate Arno Albizzate, verso Gravellona: Besnate, sulla D08.

Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08):

-sarà chiuso il tratto tra l’allacciamento con la A8 e Besnate verso la A26.

Si precisa che sarà chiuso, per chi proviene dalla A26, l’allacciamento con la A8, verso Varese.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, uscire anticipatamente a Busto Arsizio, percorrere la SS336, la SS33, via Bolivia, via Bettolino, via Monte San Martino, la SP26 la SP49 ed entrare sulla D08 a Besnate;

per la chiusura dell’allacciamento, i veicoli leggeri dovranno anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, percorrere la SP49, la SP26, la SS341 ed entrare in A8, in direzione Varese, allo svincolo di Castronno, mentre i veicoli pesanti, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, percorrere la SP49, la SP26, via De Gasperi, via Carabelli, via XXV Aprile, la SS341 ed entrare in A8, in direzione Varese, allo svincolo di Castronno.