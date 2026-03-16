A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI ALLACCIAMENTO D08-CAVARIA VERSO VARESE E SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-ALLACCIAMENTO D08 VERSO MILANO
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI ALLACCIAMENTO D08-CAVARIA VERSO VARESE E SOLBIATE ARNO ALBIZZATE-ALLACCIAMENTO D08 VERSO MILANO
Roma, 16 marzo 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria, verso Varese.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Gallarate, percorrere la SS341 e rientrare in A8 allo svincolo di Cavaria.
Chi supererà Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire a Besnate, percorrere la SP49 e la SP26 verso Jerago-Albizzate, immettersi sulla SS341 verso Varese e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate;
-dalle 21:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Milano.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria/Gallarate, SS33 verso Busto Arsizio, SS336 e rientrare sulla A8 allo svincolo di Busto Arsizio;
verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria, SP26 in direzione Jerago con Orago/Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.