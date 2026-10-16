A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO LAINATE ARESE, STAZIONE DI LAINATE E ALLACCIAMENTO A50

Roma, 16 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 ottobre e dalle 21:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Lainate Arese, in uscita provenendo da Milano.

Nelle stesse notti, ma con un’ora di anticipo, sarà chiusa l’area di servizio ” Villoresi Est”, situata nel tratto compreso tra Lainate Arese e Lainate, verso Varese.

In alternativa si consiglia:

per i veicoli leggeri (<35 q.li), utilizzare lo svincolo di Baranzate, sulla A52 Tangenziale Nord di Milano, o gli svincoli di Origgio, Uboldo e Saronno, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso;

per i veicoli pesanti (>35 q.li), proseguire lungo la A8, immettersi sulla A9 e uscire a Origgio, Uboldo o Saronno; -nelle due notti di martedì 20 e mercoledì 21 ottobre, con orario 21:00-5:00 e dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 ottobre, saranno chiusi la stazione di Lainate, in uscita provenendo da Varese, lo svincolo di Lainate Arese, in entrata verso Milano e, per chi proviene da Varese, l’allacciamento con la A50 Tangenziale Ovest di Milano, verso la A1 Milano-Napoli.

Nelle stesse notti, ma con un’ora di anticipo, sarà chiusa l’area di servizio ” Villoresi Ovest”, situata nel tratto compreso tra Lainate e Lainate Arese, verso Milano.

In alternativa si consiglia:

per l’uscita di Lainate, proveniendo da Chiasso: Saronno, sulla A9;

per l’uscita di Lainate, proveniendo da Varese: Legnano, sulla stessa A8;

per l’entrata di Lainate Arese: Fiera Milano;

per la chiusura dell’allacciamento con la A50, proseguire sulla A8, verso Milano e percorrere la A50, verso Bologna; in ulteriore alternativa proseguire in A8 verso Milano, uscire a Cascina Merlata, percorrere la SS11 e immettersi in A50 allo svincolo 2 Novara/Gallaratese.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.