A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI SOLBIATE ARNO ALBIZZATE

Roma, 16 maggio 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, sarà chiuso lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, secondo il seguente programma:

-dalle 21:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 maggio, sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Cavaria;

in entrata verso Varese: Castronno;

-dalle 21:00 di martedì 20 alle 5:00 di mercoledì 21 maggio, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castronno.