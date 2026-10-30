A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI LEGNANO

Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di lunedì 2 e martedì 3 novembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Castellanza;

-dalle 22:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 novembre, sarà chiuso in entrata verso Varese.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Castellanza;

-nelle due notti di giovedì 5 e venerdì 6 novembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.