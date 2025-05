A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI CAVARIA

Roma, 24 maggio 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori relativi al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, nelle due notti di martedì 27 e mercoledì 28 maggio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare Solbiate Arno Albizzate o Gallarate.