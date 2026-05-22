A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI CASTELLANZA
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI CASTELLANZA
Roma, 22 maggio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di lunedì 25 alle 5:00 di martedì 26 maggio, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Varese.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Busto Arsizio o di Legnano;
-dalle 21:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 maggio, sarà chiuso in entrata verso Milano.
-dalle 21:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 maggio, sarà chiuso in entrata verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.