A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI CASTELLANZA
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI CASTELLANZA
Roma, 24 aprile 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, secondo il seguente programma:
-nelle due notti di lunedì 27 e martedì 28 aprile, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso in entrata verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.
Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, dell’entrata di Gallarate, verso Milano, per lavori di installazione nuove barriere antirumore;
-dalle 21:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di sabato 30 aprile, sarà chiuso in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: Legnano.
Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, dell’entrata di Gallarate, verso Milano, per lavori di installazione nuove barriere antirumore;
in uscita, per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita allo svincolo di Legnano oppure proseguire sulla A8 verso Varese e uscire a Busto Arsizio.