A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI BUSTO ARSIZIO

Roma, 21 novembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 24 alle 5:00 di martedì 25 novembre, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza;

-nelle due notti di martedì 25 e mercoledì 26 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese.

In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:

verso Milano: Legnano.

Si ricorda la contestuale chiusura dell’entrata di Castellanza, verso Milano, per lavori di riqualifica delle barriere antirumore;

-verso Varese: Gallarate.