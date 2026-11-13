A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI BUSTO ARSIZIO

Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e lavori di pavimentazione, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di lunedì 16 e martedì 17 novembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa, nella prima notte, si ricorda la chiusura, sulla stessa A8, dalle 23:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 novembre, del tratto Gallarate-allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, verso Milano, per attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore; pertanto, chi proviene da Varese dovrà uscire obbligatoriamente a Gallarate, mentre chi proviene dalla A36 Pedemontana Lombarda, potrà uscire allo svincolo di Castellanza.

Nella seconda notte di chiusura, uscire a Castellanza;

-nelle tre notti di mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 novembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.