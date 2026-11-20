A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI
Roma, 20 novembre 28026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 23 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 24 NOVEMBRE
-sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano;
-sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Uboldo sulla A9 Lainate-Como-Chiasso oppure uscire a Legnano, sulla stessa A8.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 24 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE
-sarà chiusa l’uscita di Gallarate, per chi proviene da Varese.
In alternativa, uscire a Busto Arsizio;
-sarà chiusa l’entrata di Busto Arsizio, in entrambe le direzioni.
In alternativa, chi è diretto verso Milano potrà entrare a Castellanza, mentre chi è diretto verso Varese potrà entrare a Gallarate.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 25 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE
-sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano.
In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano;
-sarà chiusa l’entrata di Gallarate, verso Varese.
In alternativa, entrare a Castronno.
Chi è diretto verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, potrà entrare a Sesto Calende Vergiate, sulla stessa Diramazione.
DALLE 23:00 DI GIOVEDI’ 26 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 27 NOVEMBRE
-sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano;
-sarà chiusa l’entrata di Gallarate, verso Varese.
In alternativa, entrare a Castronno.
Chi è diretto verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, potrà entrare a Sesto Calende Vergiate, sulla stessa Diramazione.
DALLE 21:00 DI VENERDI’ 27 ALLE 5:00 DI SABATO 28 NOVEMBRE
-sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano;
-sarà chiusa l’uscita di Gallarate, per chi proviene da Varese.
In alternativa, uscire a Busto Arsizio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.