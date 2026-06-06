A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI CAVARIA E CASTRONNO
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI CAVARIA E CASTRONNO
Roma, 6 giugno 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire Solbiate Arno Albizzate o a Gallarate, sulla stessa A8, o alla stazione di Besnate sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico;
-dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Castronno, in entrata verso entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
verso Milano: Solbiate Arno Albizzate;
verso Varese: Buguggiate o Gazzada.