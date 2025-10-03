A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI CASTRONNO E SOLBIATE ARNO ALBIZZATE
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI CASTRONNO E SOLBIATE ARNO ALBIZZATE
Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 00:00 alle 5:00 di lunedì 6 ottobre, sarà chiuso lo svincolo Castronno, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Gazzada/Buguggiate;
-dalle 22:00 di lunedì 6 alle 2:00 di martedì 7 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, in uscita per chi proviene da Milano e da Varese.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Cavaria.