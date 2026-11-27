A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI CASTRONNO E BUSTO ARSIZIO
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI CASTRONNO E BUSTO ARSIZIO
Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 30 novembre alle 5:00 di martedì 1 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Castronno, in entrata verso Milano.
In alternativa si consiglia:
verso Milano, entrare allo svincolo di Busto Arsizio;
verso la Diramazione Gallarate-Gattico (D08), entrare a Cavaria o a Gallarate, sulla stessa A8, oppure alla stazione di Sesto Calende Vergiate, sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08);
-dalle 22:00 di martedì 1 alle 5:00 di mercoledì 2 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Varese, entrare a Gallarate.
In ulteriore alternativa, entrare a Busto Arsizio verso Milano, uscire a Castellanza e rientrare dallo stesso svincolo verso Varese;
in uscita per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita allo svincolo di Castellanza, oppure proseguire in A8 verso Varese e uscire a Gallarate;
-nelle due notti di mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in entrata verso Varese.
In alternativa, entrare a Gallarate.
In ulteriore alternativa, entrare a Busto Arsizio verso Milano, uscire a Castellanza e rientrare dallo stesso svincolo verso Varese.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.