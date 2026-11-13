A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI CASTELLANZA E LEGNANO
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI CASTELLANZA E LEGNANO
Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-nelle tre notti di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano;
-dalle 22:00 di venerdì 20 alle 5:00 di sabato 21 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in entrata e in uscita, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Castellanza o di Lainate Arese.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.