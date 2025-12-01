A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI CASTELLANZA E CAVARIA
Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-nelle due notti di martedì 2 e mercoledì 3 dicembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano;
-dalle 21:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano;
-dalle 21:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare Solbiate Arno Albizzate o Gallarate o Castronno, sulla stessa A8, o Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.