A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI BUSTO ARSIZIO E CASTELLANZA

Roma, 16 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza e di potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio in uscita, provenendo da Varese.

In alternativa si consigliano gli svincoli di Gallarate o Castellanza;

-dalle 21:00 di martedì 20 alle 5:00 di mercoledì 21 ottobre e dalle 21:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata, verso Milano.

In alternativa si consiglia, lo svincolo di Legnano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.