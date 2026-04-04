A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI CASTRONNO, LEGNANO, SOLBIATE ARNO ALBIZZATE E BUSTO ARSIZIO, TRATTO CASTELLANZA-BUSTO ARSIZIO, IMMISSIONE D08. D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE L’ALLACCIAMENTO A8

Roma, 4 aprile 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:





DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 7 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 8 APRILE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso lo svincolo di Castronno, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano/D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Solbiate Arno Albizzate;

in entrata verso Varese: Buguggiate o Gazzada;

in uscita per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita a Solbiate Arno-Albizzate.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Varese e uscire a Buguggiate o a Gazzada;

in uscita per chi proviene da Varese, anticipare l’uscita a Buguggiate o a Gazzada.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Milano e uscire allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 8 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 9 APRILE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e Busto Arsizio, verso Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la viabilità ordinaria: SP527 Bustese verso Castellanza, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio, SS336 della Malpensa e rientrare in A8 verso Varese a Busto Arsizio.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 9 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 10 APRILE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Solbiate Arno-Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria, SP26 in direzione Jerago con Orago/Besnate, SP49 ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico in direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce alla stazione di Besnate.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire a Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341, SS33 del Sempione verso Casorate Sempione, SP26 in direzione Besnate, SP49 ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico in direzione A26 alla stazione di Besnate;

-sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano: Castellanza o Lainate Arese;

in entrata verso Varese: Castellanza;

in entrata verso A9/Chiasso: Origgio, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso;

in uscita per chi proviene da Milano, proseguire in A8 verso Milano e uscire a Castellanza;

in uscita per chi proviene da Varese, anticipare l’uscita a Castellanza.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

-sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria; SP49, SP26 verso Jerago con Orago/Albizzate, SS341 in direzione Solbiate Arno ed entrare in A8 verso Varese allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.

In ulteriore alternativa, immettersi in A8 verso Milano, uscire a Gallarate, percorrere la SS341 verso Varese ed entrare in A8 a Solbiate Arno Albizzate.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 10 ALLE 5:00 DI SABATO 11 APRILE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano: Cavaria o Busto Arsizio.

Si ricorda che è chiusa, in modalità continuativa, l’entrata di Gallarate verso Milano, per lavori di installazione nuove barriere fonoassorbenti;

in entrata verso Varese: Castronno;

in entrata verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Besnate, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

DALLE 23:00 DI VENERDI’ 10 ALLE 5:00 DI SABATO 11 APRILE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Milano e da Varese.

In alternativa si consiglia:

per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita a Castellanza.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Varese e uscire allo svincolo di Gallarate;

per chi proviene da Varese, anticipare l’uscita allo svincolo di Gallarate.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Milano e uscire a Castellanza.