A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI CASTELLANZA E BUSTO ARSIZIO E TRATTI CASTELLANZA-ALLACCIAMENTO A36, BUSTO ARSIZIO-LEGNANO E BUSTO ARSIZIO-CASTELLANZA

Roma, 6 dicembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore e lavori di posa cavi, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 9 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 10 DICEMBRE

-sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.

NELLE TRE NOTTI DI MERCOLEDI’ 10, GIOVEDI’ 11 E VENERDI’ 12 DICEMBRE, CON ORARIO 22:00-5:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e l’allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, verso Varese.

Si precisa che lo svincolo di Castellanza sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Varese e Milano.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la viabilità ordinaria: SP527 Bustese verso Castellanza, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio/Gallarate, vie Ambrosoli, via Buonarroti, via Mornera, via Pier Capponi, via Lombardia, via Vespucci, via Sanzio, via Vittorio Veneto e rientrare in A8 a Gallarate; -per la chiusura dell’entrata di Castellanza verso Varese: Gallarate;

per la chiusura dell’entrata di Castellanza verso Milano: Legnano;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Legnano, verso Milano.

Si precisa che lo svincolo di Busto Arsizio sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, immettersi sulla SS336 in direzione Malpensa, uscire allo svincolo SS33 del Sempione, percorrere la SS33 in direzione Busto/Castellanza/Legnano/Cerro Maggiore, proseguire su via Cadorna, via Tessa, via Catullo, via Turati e rientrare in A8 a Legnano;

per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio verso Milano: Legnano;

per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio verso Varese: Gallarate.

DALLE 22:00 DI SABATO 13 ALLE 5:00 DI DOMENICA 14 DICEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza, verso Milano. Si precisa che lo svincolo di Busto Arsizio sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, immettersi sulla SS336 in direzione Malpensa, uscire allo svincolo SS33 del Sempione, percorrere la SS33 verso Busto Arsizio/Castellanza, SP527 Bustese in direzione Rescaldina e rientrare in A8 a Castellanza;

per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio verso Milano: Castellanza;

per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio verso Varese: Gallarate;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e l’allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, verso Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la viabilità ordinaria: SP527 Bustese verso Castellanza, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio/Gallarate, vie Ambrosoli, via Buonarroti, via Mornera, via Pier Capponi, via Lombardia, via Vespucci, via Sanzio, via Vittorio Veneto e rientrare in A8 a Gallarate.