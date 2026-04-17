A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ORIGGIO OVEST E LEGNANO
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE ORIGGIO OVEST E LEGNANO
Roma, 17 aprile 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Legnano, sulla stessa A8, o allo svincolo di Uboldo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso;
-dalle 21:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita da Milano.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Castellanza.