A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE LEGNANO, LAINATE E IMMISSIONE A60;SC5 STRADA VARESE-GAZZADA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI BUGUGGIATE
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE LEGNANO, LAINATE E IMMISSIONE A60;SC5 STRADA VARESE-GAZZADA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI BUGUGGIATE
Roma, 10 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla SC5 Strada Varese-Gazzada, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI’ 13 E MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE, CON ORARIO 21:00-5:00
Sulla A8 Milano-Varese:
– sarà chiusa l’entrata di Legnano, in entrambe le direzioni.
In alternativa, si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:
verso Milano: Lainate-Arese;
verso Varese: Castellanza.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 15 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 16 OTTOBRE
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiusa l’uscita di Lainate, per chi proviene da Varese.
In alternativa, si consiglia:
per chi proviene da Varese: anticipare l’uscita allo svincolo di Legnano.
In ulteriore alternativa, proseguire in direzione Milano, immettersi in A50 Tangenziale ovest e uscire allo svincolo SS 33 del Sempione;
per chi proviene dalla A9 Lainate-Como-Chiasso: anticipare l’uscita allo svincolo di Saronno, in A9.
In ulteriore alternativa, proseguire in direzione Milano, immettersi in A50 Tangenziale ovest e uscire allo svincolo SS33 del Sempione;
-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese, verso via del Gaggiolo.
In alternativa, in considerazione della chiusura, nella stessa notte, ma con orario 22:00-5:00, del tratto Busto Arsizio-Castronno, verso Varese, seguire le indicazioni lungo la viabilità ordinaria, fino a Varese città;
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 16 ALLE 6:00 DI SABATO 17 OTTOBRE
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiusa l’uscita di Lainate, per chi proviene da Varese.
In alternativa, si consiglia:
per chi proviene da Varese: anticipare l’uscita allo svincolo di Legnano.
In ulteriore alternativa, proseguire in direzione Milano, immettersi in A50 Tangenziale ovest e uscire allo svincolo SS 33 del Sempione;
per chi proviene dalla A9 Lainate-Como-Chiasso: anticipare l’uscita allo svincolo di Saronno, in A9.
In ulteriore alternativa, proseguire in direzione Milano, immettersi in A50 Tangenziale ovest e uscire allo svincolo SS33 del Sempione;
Sulla SC5 Strada Varese-Gazzada:
-sarà chiusa l’entrata di Buguggiate, verso Milano.
In alternativa, in considerazione della chiusura, nella stessa notte, ma con orario 23:00-6:00, del tratto Castronno-allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, verso Milano, seguire le indicazioni lungo la viabilità ordinaria fino a raggiungere lo svincolo di Busto Arsizio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.