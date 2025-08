A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE LEGNANO-GALLARATE VERSO VARESE E ALLACCIAMENTO D08 DIRAMAZIONE GALLARATE GATTICO-BUGUGGIATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 2 agosto 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MARTEDÌ 5 ALLE 5:00 DI MERCOLEDÌ 6 AGOSTO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Legnano e Gallarate verso Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Legnano percorrere la viabilità ordinaria: Via Cadorna, SS33, SS527, SS33, SS341, Corso Cristoforo Colombo, viale Vittorio Veneto ed entrare in A8 allo svincolo di Gallarate;

DALLE 21:00 DI MERCOLEDÌ 6 ALLE 5:00 DI GIOVEDÌ 7 AGOSTO –

sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Buguggiate verso Varese.

L’area di servizio “Brughiera est”, situata all’interno del suddetto tratto chiuderà con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia di uscire a Gallarate e immettersi sulla SS341 fino a raggiungere la città di Varese; in ulteriore alternativa, dopo l’immissione obbligatoria sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, uscire alla stazione di Besnate e percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 e SS341.

Contestualmente sarà chiuso sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico il ramo di allacciamento con la A8, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce ed è diretto a Varese.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Besnate e percorrere la viabilità ordinaria SP49, SP26 ed SS341, oppure invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Gallarate ed immettersi sulla SS341;

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 7 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 8 AGOSTO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Buguggiate e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico verso Milano.

L’area di servizio “Brughiera ovest”, situata all’interno del suddetto tratto chiuderà con un’ora di anticipo.

In alternativa dopo l’uscita obbligatoria a Buguggiate percorrere la SP57, la SS341 e entrare sulla A8 alla stazione di Gallarate.