A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE LEGNANO, BUSTO ARSIZIO E ALLACCIAMENTO A36
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE LEGNANO, BUSTO ARSIZIO E ALLACCIAMENTO A36
Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 29 alle 5:00 di martedì 30 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza;
-dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Varese.
In alternativa si consiglia di uscire a Gallarate o a Castellanza;
-dalle 23:00 di venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A36 Pedemontana Lombarda, verso Osio Sotto.
In alternativa, uscire allo svincolo di Busto Arsizio e percorrere la viabilità ordinaria, in direzione Solbiate Olona.