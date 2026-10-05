A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE LAINATE, BUSTO ARSIZIO E GALLARATE
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE LAINATE, BUSTO ARSIZIO E GALLARATE
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-nelle due notti di lunedì 5 e martedì 6 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa l’entrata di Lainate, verso Varese.
In alternativa, chi è diretto a Varese potrà entrata a Legnano, sulla stessa A8, mentre chi è diretto verso Chiasso, potrà entrare a Saronno, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso;
-nelle due notti di lunedì 5 e martedì 6 ottobre, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa l’uscita Busto Arsizio, per chi proviene da Milano.
In alternativa, si consiglia di uscire a Castellanza o proseguire in A8 verso Varese e uscire a Gallarate;
-dalle 21:00 di mercoledì 7 alle 5:00 di giovedì 8 ottobre, sarà chiusa l’uscita di Gallarate, per chi proviene da Milano.
In alternativa, anticipare l’uscita a Busto Arsizio o proseguire in A8 verso Varese e uscire a Cavaria.
In ulteriore alternativa, immettersi sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico e uscire a Besnate;
-dalle 21:00 di venerdì 9 alle 5:00 di sabato 10 ottobre, sarà chiusa l’entrata di Gallarate, verso Milano.
In alternativa, entrare a Busto Arsizio;
-dalle 22:00 di venerdì 9 alle alle 5:00 di sabato 10 ottobre, sarà chiusa l’uscita di Busto Arsizio, per chi proviene da Varese.
In alternativa, anticipare l’uscita a Gallarate o proseguire in A8 verso Milano e uscire a Castellanza.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.