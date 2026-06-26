A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE LAINATE ARESE, LAINATE E AREA DI SERVIZIO VILLORESI EST

Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 29 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 30 GIUGNO

-sarà chiuso lo svincolo di Lainate Arese, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa, i veicoli leggeri potranno uscire allo svincolo di Baranzate, sulla A52 Tangenziale nord di Milano o allo svincolo di Origgio, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e percorrere la SP233 della Varesina verso Arese.

I veicoli pesanti dovranno proseguire sulla A8 verso Varese, immettersi sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, uscire ad Origgio e percorrere la SP233 Varesina verso Arese;

-sarà chiuso lo svincolo di Lainate, in entrata verso Varese.

In alternativa si consiglia di entrare a Legnano.

Chi è diretto verso Chiasso, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, potrà entrare in A9 a Saronno.

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 29 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 30 GIUGNO

-sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi est”, situata nel tratto compreso tra Milano nord e Lainate, verso Varese.