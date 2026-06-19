A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SUL RACCORDO FIERA (R37) E SUL RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA (SC1). R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE A8

Roma, 19 giugno 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 22 alle 5:00 di martedì 23 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37);

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sul Raccordo Milano Viale Certosa (SC1), verso Milano;

-sarà chiuso lo svincolo di Cascina Merlata, in uscita per chi proviene da Varese.

Sul Raccordo Fiera Milano (R37):

-sarà chiuso, per chi proviene dalla SP46, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa alle suddette chiusure, chi proviene da Varese, potrà seguire le indicazioni per Milano lungo la A8, per Brescia/Venezia lungo la A4, uscire a Cormano e rientrare dallo stesso svincolo verso Torino, Milano città, Pero o Meda, per la successiva immissione in A52 Tangenziale nord.