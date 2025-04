A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE STRADA VARESE-GAZZADA VERSO BUGUGGIATE

Roma, 8 aprile 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, nelle quattro notti di martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 aprile, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla SC5 Strada Varese-Gazzada, verso Buguggiate.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Gazzada, proseguire sulla A60 verso Varese, uscire allo svincolo SP57 Gazzada/Morazzone, alla quarta uscita della rotatoria rientrare in A60 e percorrere poi la SP1 in direzione di Buguggiate.