A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SC5 STRADA VARESE-GAZZADA VERSO BUGUGGIATE
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SC5 STRADA VARESE-GAZZADA VERSO BUGUGGIATE
Roma, 20 aprile 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 aprile, saranno chiusi, per chi proviene da Milano e da Varese, i Rami di allacciamento sulla SC5 Strada Varese-Gazzada, verso Buguggiate.
In alternativa si consiglia:
per chi proviene da Milano: uscire a Gazzada;
per chi proviene da Varese: uscire a Gazzada o proseguire verso Milano e uscire a Castronno.