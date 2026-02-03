A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO E SVINCOLI DI CASTRONNO E SOLBIATE ARNO ALBIZZATE

Roma, 3 febbraio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, al km 35+700, percorrere la SP26 e la SP49 ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire a Gallarate e rientrare dallo stesso svincolo verso Varese, per immettersi poi sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico;

-sarà chiuso lo svincolo di Castronno, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Buguggiate/Gazzada.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Milano e uscire a Solbiate Arno Albizzate, al km 35+700;

-sarà chiuso lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese, e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa, si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

in entrata verso Milano: Cavaria o Gallarate, sulla stessa A8;

in entrata verso Varese: Castronno, sulla stessa A8;

in entrata verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico;

in uscita per chi proviene da Milano: per i veicoli leggeri: anticipare l’uscita a Cavaria oppure proseguire sulla A8 verso Varese e uscire a Castronno, al km 40+100; per i veicoli pesanti: proseguire sulla A8 verso Varese e uscire a Castronno, al km 40+100.