A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A9 E SVINCOLO DI LEGNANO. A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE A8
A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A9 E SVINCOLO DI LEGNANO. A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE A8
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 1 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 2 OTTOBRE
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Castellanza, percorrere la SP527 Bustese in direzione Rescaldina-Uboldo-Saronno ed entrare in A9 a Saronno, verso Chiasso.
In ulteriore alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8, verso Milano, uscire a Lainate e rientrare dalla stessa stazione verso Varese, per immettersi poi sulla A9, in direzione Chiasso;
-sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in entrata in entrambe le direzioni, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale .
In alternativa si consiglia:
verso Milano: Castellanza o Lainate Arese;
verso Varese: Castellanza;
verso la A9 Lainate-Como-Chiasso: Origgio ovest, sulla A9.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 2 ALLE 6:00 DI SABATO 3 OTTOBRE
Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:
-sarà chiuso, per chi proviene da Como, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Saronno, percorrere la SP527 Bustese verso Rescaldina-Castellanza ed entrare in A8 allo svincolo di Castellanza, verso Milano.
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in entrata verso Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di entrare a Castellanza o la Lainate Arese.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.