A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A60 TANGENZIALE DI VARESE

Per lavori esterni alla rete Aspi

Roma, 25 settembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per lavori di competenza Autostrada Pedemontana Lombarda, nelle cinque notti di lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 settembre e giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese, verso il Valico del Gaggiolo.

In alternativa, uscire a Buguggiate o a Castronno.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.